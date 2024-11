sonyazhytkova .7 ноября, 2024 4

Монополія та Уно можуть відпочити, адже на зміну їм прийшов новий "трилер про виживання". Фільм "Hungry", обіцяє стати страшною адаптацією "Hungry Hungry Hippos". Зйомки вже стартували на Мальті, і це буде щось абсолютно нове на великому екрані!

Хоча режисер та сценарист Джеймс Нанн (відомий за фільмами "Tower Block" і "Shark Bait") не підтвердив, що його нова стрічка є адаптацією популярної гри від Hasbro, сама ідея — туристи, що борються за виживання проти людожерного бегемота в дикій природі, відразу навіває асоціації з "Голодними голодними бегемотами".

Цей трилер розгортатиметься в болотах Луїзіани, де знову йдеться про боротьбу з природними жахами. Акторський склад поки що тримається в таємниці, але є висока ймовірність, що Джеймс Нанн знову об'єднається з актором "Джона Віка 4" Скоттом Едкінсом, з яким він вже працював у таких фільмах, як "Eliminators", "Green Street 3: Never Back Down", "One Shot" і його продовженні "One More Shot".

Також є шанс, що в фільмі з'явиться Кетрін Ханней, яку режисер неодноразово запрошував у свої попередні проєкти.

І хоча все ще не ясно, кого саме ми побачимо на екрані, одне зрозуміло точно — цей фільм обіцяє бути не лише про виживання, а й про справжню боротьбу з найбільшими страхами.

