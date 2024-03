sonyazhytkova .20 марта, 2024 1

Головний герой, виконаний Реєм Вінстоном, став справжнім символом сили та безжальності в світі злочину.

Більш ніж 3.5 мільйона глядачів дізналися про прем'єру серіалу 7 березня, як свідчать дані від Барб, визнаного британського центру дослідження аудиторії.

У рейтингу 50 найбільш переглянутих телевізійних шоу в Сполученому Королівстві до 10 березня "Джентльмени" зайняли 27-е місце.

Телесеріал "Death In Paradise" став лідером рейтингів тижня, залучивши 7.3 мільйона глядачів на BBC за даними Барб. "The Gentlemen" випередили інші відомі запуски Netflix у 2024 році, зокрема "One Day" з аудиторією 1.7 мільйона у лютому та фільм "Damsel" з Міллі Боббі Браун, який зібрав 1.8 мільйона у перший тиждень. Незважаючи на це, "The Gentlemen" не досягли такого ж успіху, як "Fool Me Once", який зібрав у свій дебют 6.3 мільйона глядачів у січні.

На минулому тижні менеджер з контенту Netflix у Великобританії, Енн Менса, повідомила, що "Fool Me Once" став восьмим серіалом з найбільшою популярністю серед оригінальних продукцій на цьому стрімінговому сервісі.

Джерело: Deadline