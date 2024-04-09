sonyazhytkova .9 апреля, 2024 8

Скоро на платформі з'явиться захоплюючий хорор з рейтингом 100% на Rotten Tomatoes. Знятий режисером Луїсом Хав'єром Генайне, стрічка обіцяє дуже інтригуючий сюжет.

Центральний персонаж фільму - фотожурналіст, що знаходиться в центрі подій. Він прагне отримати прибуток зі смерті інших, але після відвідування особливо шокуючого місця злочину, він стає жертвою загадкової хвороби, що поступово позбавляє його кожного з п'яти почуттів.

За інформацією від Digital Spy, стрічка вийде на Netflix 12 квітня, два роки після своєї прем'єри на Фантастичному Фестивалі 2022 року. Критики дуже вражені, надаючи йому ідеальний рейтинг на Rotten Tomatoes. Леонардо Гарсіа Цао з La Jornada відзначає його сучасний підхід до жахів і песимістичний фінал, визнаючи "Disappear Completely" одним з найцінніших внесків у жанр. Відгук від C.H. Newell з Father Son Holy Gore підкреслює його тривожний сюжет і критикує поп-культурну обсесію справжнім злочином. Kat Hughes з The Hollywood News порівнює його з трилером "Нічний Ловець", додаючи, що фільм охоплює елементи як старого, так і нового світу.

Джерело: Gamesradar