sonyazhytkova .2 мая, 2025 13

Від творців серіалу "Слешер" — горор-проєкт "Мотель Пекла" (Hell Motel) готується влаштувати криваве дежавю. Прем’єра серіалу відбудеться 17 червня на стримінгу Shudder та АМС+, а вже зараз вийшов офіційний трейлер, що дає перший погляд на моторошне дійство.

У центрі сюжету — десятеро фанатів true crime, яких запрошують на урочисте відкриття оновленого мотелю Cold River, що колись став місцем сатанинського масового вбивства, яке так і залишилося нерозкритим уже протягом 30 років. Але святкування швидко перетворюється на жахливу пастку: герої опиняються відрізаними від світу, а вбивця розпочинає нову криваву серію злочинів — ще жорстокішу, ще витонченішу і набагато лячнішу, ніж злочини минулого.

У ролях: Алекс Понсов, Лейк Белл, Майкл Ікконі, а також зірка інді-хорорів Саша Мортон.

Режисером виступив Адам МакДональд, знаний своїм умінням будувати напругу до межі — саме він і подарував фанатам напружену атмосферу в "Слешері".

Це не просто нова історія про маніяка — це пекельне випробування для тих, хто захоплюється чужими трагедіями. Чи варто було торкатися минулого, якому краще було залишатися мертвим?

Не пропустіть трейлер, що лякає до мурашок — і приготуйтеся до наймоторошнішого заселення у вашому житті.

У "Мотелі Пекла" двері зачиняються не для вашого спокою... а щоб ви вже ніколи не вийшли.