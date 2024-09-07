sonyazhytkova .7 сентября, 2024 2

Universal Pictures презентували моторошний тизер фільму "Людина-вовк", де Крістофер Ебботт ("Бідолашні створіння") вражаюче втілює образ культового кіномонстра.

Стрічку, яку знімали на мальовничих локаціях Нової Зеландії під режисурою Лі Ваннелла ("Людина-невидимка"), прикрасили такі зірки, як триразова володарка "Еммі" Джулія Гарнер ("Озарк"), Сем Джаегер ("Оповідь служниці") та талановита дебютантка Матильда Фірт ("Слухняність"). Сюжет розгортається навколо родини, яка стає мішенню смертельного хижака.

Тизер починається з кадру в лісі, де на поваленому дереві сидять оса та богомол, який поїдає свою здобич. Після раптового вовчого гарчання героїня Гарнер запитує персонажа Ебботта: "Що це було, Блейке?". Він відповідає: "Звучало, як тварина, але, присягаюся, воно стояло на двох ногах".

Дочка Блейка (Фірт), тривожно питає: "Тату, ми помремо?", на що він впевнено відповідає: "Ні, я тут, щоб вас захистити". Однак, пізніше героїня Гарнер зізнається, що Блейк "захворів", і стає очевидно, що сім’я опинилася в смертельній небезпеці.

Режисер Лі Ваннелл вже співпрацював з Universal і Blumhouse під час створення фільму "Людина-невидимка", що також був оновленою версією класичної історії про монстрів. Сценарій до "Людини-вовка" Ваннелл написав у співавторстві з Корбеттом Таком, Лорен Шукер Блюм та Ребеккою Анджело. Продюсером фільму виступив Джейсон Блум, а серед виконавчих продюсерів – Райан Гослінг, Кен Као, Беа Секейра, Мел Тернер і сам Лі Ваннелл.

Прем'єра горору "Людина-вовк" очікується 17 січня 2025 року.

Джерело: Deadline