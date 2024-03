sonyazhytkova .7 марта, 2024 12

Канал NBC готує нову стрічки, яка інспірується "Bewitched" і розробляється у співпраці з творчинею "Dickinson" - Аленою Сміт.

"Something Wicked" - це комедія з мультикамерною зйомкою, що має сюжет на кшталт "Bewitched" та вшановує класику телеситкомів. Вона досліджує стан сучасного жіночого життя та показує, що навіть з магією збалансувати все неможливо. Сміт і Рафаель виступають у ролі авторів та виконавчих продюсерів. Студія Universal Television, підрозділ Universal Studio Group, відповідає за виробництво.





NBC активно працює над новим комедійним проєктом, що став останнім великопрофільним у мережі. Це відбувається в контексті загальної стратегії каналу, який в останні півтора роки зосереджується на розвитку комедій саме у мультикамерному форматі. Крім того, NBC також має в розробці пілотний епізод ситкому з Ребою Макентайр у головній ролі. Повернення до класики також відзначається через інспірацію від "Bewitched", оригінальної серії, що транслювалася на ABC з 1964 по 1972 рік. Тривають спроби відродження цього жанру, і найновіша з них - ініціатива Джудаліни Нейра, яка працює над новим підходом в Sony TV.

Джун Дайан Рафаель відома своєю роботою у таких проєктах, як "Grace and Frankie" на Netflix, "Abbott Elementary" і "The Morning Show". Вона також з'являлася в серіалах "Everything's Trash", "Black Monday" і "Big Mouth". У кіно її можна було побачити в фільмах "Scrambled", який дебютував на SXSW 2023, і "The Disaster Artist".

Алена Сміт є творчинею, шоуранеркою і виконавчою продюсеркою серіалу "Dickinson", який отримав Пібодійську премію і тривав три сезони на Apple TV+. Раніше вона працювала над сценаріями та продюсуванням "The Affair" на Showtime та "The Newsroom" на HBO.

Джерело: Deadline