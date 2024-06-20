sonyazhytkova .20 июня, 2024 0

Повернення до своєї культової ролі через чотири десятиліття після виходу першого фільму у 1984 році виявилося фізично складним для актора.

63-річний Мерфі розповів про роль детектива з Детройта Акселя Фоулі під час виступу на шоу "Today" у вівторок.

"Це відчувалося як повернення старого чоловіка", - пожартував Мерфі у розмові з Ел Рокером. "Я знімався у 'Поліцейському з Беверлі-Хіллз', коли мені було 21, а зараз мені 63".

Він продовжив: "Зараз я б краще не виконував жодних трюків. Ми знімали сцену, і режисер сказав: 'Я хочу, щоб ти вийшов звідси і побіг вниз по сходах'. Після дубля він каже: 'Можеш спуститися швидше, з більшою терміновістю?' А я йому: 'Ні!'".

У четвертому фільмі, прем'єра якого відбудеться 3 липня на Netflix, Мерфі повертається до Беверлі-Хіллз після того, як життю його доньки загрожує небезпека, і об'єднується з новим партнером детективом Боббі Ебботтом (Джозеф Гордон-Левітт) та старими друзями Джоном Таггартом (Джон Ештон) і Біллі Роузвудом (Джадж Райнхолд), щоб розкрити змову.

"Я сказав: 'Я не робитиму жодних екшн-сцен. Не дзвоніть мені, якщо не запропонуєте те саме, що запропонували б Моргану Фрімену'", - пожартував актор.

Мерфі вперше з'явився в ролі Акселя Фоулі у фільмі 1984 року, де його герой вирушив до Каліфорнії, щоб розслідувати вбивство свого друга дитинства Мікі Тандіно (Джеймс Руссо). Він повернувся до цієї ролі у продовженнях 1987 та 1994 років.

"'Поліцейський з Беверлі-Хіллз' був моїм першим фільмом, де я зіграв головну роль. Коли я подорожую за кордон, мене називають Аксель Фоулі", - сказав Мерфі. "Аксель – це звичайна людина. Він не супергерой чи суперполіцейський, він той, хто приймає виклики. Думаю, саме це подобається людям. І більше за все, він смішний".

Джерело: Нollywoodreporter