sonyazhytkova .14 февраля, 2025 3

Ще до прем’єри серіалу "Лицар сімох королівств", Джордж Мартін висловив своє захоплення проєктом, а стримінгова платформа вже розглядає можливість продовження на три сезони.

Приквел заснований на новелах "Лицар-бурлака", "Присяжний меч" і "Таємничий лицар" та розповість про молодого Ейгона V, який ще не знає, що стане королем, і його вірного супутника — великого серцем і зростом Дункана Високого. За словами керівниці драматичних проєктів HBO Франчески Орсі, студія настільки вражена результатом, що вже будує плани на майбутнє:

"Глядачі будуть вражені Пітером Клеффі та Декстером Солом Анселлом у ролях Данка й Ега. Їхні взаємини — ніби поєднання братерства та батьківської турботи. Саме тому ми розглядаємо цю історію як цілісну трилогію, і хоча офіційного продовження ще немає, другий та третій сезони виглядають дуже ймовірними", — зазначила Орсі.

Мартін підтвердив, що планує адаптацію наступної книги The Sworn Sword, що натякає на неминучість другого сезону. Він також високо оцінив шоу:

"Я подивився всі шість епізодів (два останні ще в чорновому монтажі) — і мені вони дуже сподобалися. Данка й Ега я завжди любив, і актори, які їх втілили, просто неймовірні. Інші персонажі також вийшли чудовими. Вам обов’язково запам’ятається Сміючийся Шторм і Тансель Задовга", — написав письменник у своєму блозі.

Крім того, HBO натякнула на ще один масштабний проєкт, пов’язаний із Таргарієнами. Хоча офіційних деталей поки немає, студія розглядає кілька варіантів розвитку всесвіту, і один із них здається особливо перспективним. Ймовірно, йдеться про серіал, що розповість історію Ейгона Завойовника — першого короля, який об’єднав Сім Королівств під знаменами драконів.

Джерело: Gamesradar