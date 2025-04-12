sonyazhytkova .12 апреля, 2025 6

Студія A-1 Pictures, відома завдяки "Тільки я візьму новий рівень" та "Місто, де немає лише мене", готує нову емоційну подорож — екранізацію бестселера Кеґо Хіґашіно "Keeper of the Camphor Tree". Це історія про втрачене життя, камфорне дерево і пошук сенсу — з нотками фентезі та екзистенціалізму.

"Якби ти знав, що тобі лишилось недовго — кому б сказав? Що б сказав? І як би передав це послання?", — так звучить офіційна логлайн-інтрига проєкту. Прем’єра запланована на 2026 рік.

Роман, що побачив світ у 2020 році й вже розійшовся накладом понад мільйон копій, розповідає про Рейто Наої — чоловіка, якого несправедливо звільнили та арештували після невдалої спроби помсти. Та замість падіння у прірву, життя дарує йому химерний шанс: зустріч з адвокатом запускає низку дивних подій, які приводять Рейто до стародавнього камфорного дерева, що нібито здійснює бажання. Та чим далі він заглиблюється в таємницю дерева, тим більше розуміє: їхні долі тісно пов’язані.

Режисером стрічки стане Томохіко Іто. У коментарі до анонсу він поділився глибокими роздумами: "Люди зникають раптово, і зберігати статус-кво вічно неможливо... З віком починаєш краще розуміти тих, хто залишає, і тих, хто залишається. І мова не лише про спадковість, а й про технології, духовність, пам’ять".

Чи змінює дерево життя, чи лише віддзеркалює наше минуле — побачимо вже незабаром. Одне відомо точно: ця стрічка обіцяє стати не лише видовищною, а й емоційною — з філософською глибиною, яка змусить навіть найзагартованіших фанатів фентезі сказати: це було... по-анімешному душевно.

Джерело: Gamesradar