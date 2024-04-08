sonyazhytkova .8 апреля, 2024 6

Повернення актора до франшизи "The Equalizer" набуває популярності, оскільки його остання стрічка, яка вийшла на екрани чотири місяці тому, захопила глядацьку аудиторію.

Цей фільм зачарував глядачів своєю динамікою та напруженим сюжетом, що призвело до його швидкого зростання в рейтингах найпопулярніших стрічок Netflix. Після успішного виступу в кінотеатрах минулого року, "The Equalizer 3" увійшов до Топ-10 чартах Netflix на тиждень, який закінчився 31 березня, посівши дев'яте місце.

"The Equalizer 3" закриває перезапуск телесеріалу Едварда Вудворда за участю Дензела Вашингтона. Збори в касі становлять 191 мільйон доларів при бюджеті у 70 мільйонів. Цей фільм також встановив другий за обсягом вихідний у Канзаський день праці та має рейтинг 76% на Rotten Tomatoes. Для актора, який уникає участі у фільмах серій, успіх у ролі Роберта МакКола став відкриттям, підтвердженим інтересом глядачів на Netflix практично три місяці після виходу стрічки.

У третій частині франшизи, МакКол знаходить спокій у своєму житті на Сицилії, але ця гармонія швидко руйнується, коли його друзі потрапляють під приціл організованих злочинних угруповань. Це ставить МакКола перед останнім завданням, яке допомагає відновити мир, якого він так довго прагнув. Фільм "The Equalizer 3" приніс задоволення від завершення співпраці Вашингтона з режисером Антуаном Фукою, і хоча спочатку виглядало, що це кінець франшизи, завжди є місце для подальшого розвитку сюжету.

Джерело: Мovieweb