sonyazhytkova .27 января, 2024 2

Студія Mattel Film вирішила оживити легендарного Боба-Будівельника у новому анімованому фільмі з актором Ентоні Рамосом. На відміну від традиційного підходу, ця стрічка обіцяє принести свіжий погляд на улюбленого героя.

Ентоні Рамос не лише позичить свій голос головному герою, але й внесе свою неповторну енергію завдяки своєму високому професійному росту, зокрема, завдяки фільму "У висотах". Досвід та національне походження актора обіцяють надати картині аутентичності і глибокого звучання. Партнеркою актора в ролі продюсера стане Дженніфер Лопес, повідомляє Variety.

Сюжет фільму насичений ідеями сили громади та стійкості. За висловами Ентоні Рамоса, це не просто анімований фільм, але історія, що виткана з ниток дружби, поваги до загального будинку та подолання життєвих труднощів завдяки любові та співпраці. Анонс стрічки, підкріплений відомим гаслом, націлений на всесвітнє сприйняття, сподіваючись вдихнути та підняти настрій глядачам.

"Десятиліттями персонажі Боба-Будівельника надихали молодь по всьому світу. Це не просто фільм про друзів, які працюють разом, це святкування прекрасного дому, яким вони діляться, та того, як любов може допомогти подолати будь-яку перешкоду на вашому шляху. Можемо виправити це? Так, ми можемо!" - заявив Рамос.

Цей анімований фільм не просто відзначається героєм з телебачення, але й розширює його світ через захопливу історію Боба, який розпочинає великий будівельний проєкт у Пуерто-Ріко. Місце дії стає не тільки фоном, але й самостійним персонажем, дозволяючи картині досліджувати багатий візерунок карибських латинських націй. Сценарій від Феліпе Варгаса, відомого за фільмом "Розаріо", обіцяє захопливий наратив з теплою розповіддю та яскравими візуальними ефектами.

Джерело: Мovieweb