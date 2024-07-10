sonyazhytkova .10 июля, 2024 6

На заході Marvel у Шанхаї Джекман зазначив, що шанувальники MCU можуть очікувати щось абсолютно непередбачуване від найочікуванішого дуету цього року.

"Зйомки цього фільму стали одним з найкращих моментів у моїй кар'єрі, і я граю Росомаху вже 25 років", - сказав Джекман під час заходу (за інформацією ComicBook). Актор повернувся до MCU після того, як Райан Рейнольдс запропонував йому цей проєкт.

"Цей досвід перевершив усе, що я робив раніше у цій ролі – і в багатьох інших фільмах. Мені це дуже сподобалося. І це помітно на екрані. Ви відчуєте тепло. Фільм випромінює тепло, він смішний, зухвалий, з божевільними екшн-сценами. Але головне – відчуття дружби".

За офіційним синопсисом майбутньої стрічки, поранений Росомаха на стадії відновлення зустрічається з Дедпулом, і колишні вороги об'єднуються, щоб знешкодити спільного ворога.

Режисером фільму виступив Шон Леві, який також написав сценарій разом з Рейнольдсом, Реттом Різом, Полом Верніком і Зебом Веллсом. До акторського складу приєдналися такі зірки, як Емма Коррін, Меттью Макфейден, Морена Баккарін, Роб Делані та Бріанна Гільдебранд. Аарон Стенфорд грає Піро, Тайлер Мейн – Зубача, а Дженніфер Гарнер повертається до ролі Електри, яку вона виконувала у 2005 році.

"Дедпул і Росомаха" побачить світ вже 26 липня.

Джерело: Gamesradar