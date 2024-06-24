sonyazhytkova .24 июня, 2024 5

За даними соціальних мереж, рецензенти особливо вражені головними акторами – Лупітою Ньонго і Джозефом Квінном, а також їхнім котячим партнером і фіналом фільму. Деякі також відзначають, що стрічка вдалим чином втілює культуру Нью-Йорка.



"Day One" розгортається на рік до подій першого фільму, який зняв Джон Красінскі в 2018 році. Він обіцяє глядачам відкрити таємницю, чому наш світ став настільки мовчазним, розглядаючи, як інопланетні антагоністи, чутливі до звуку, з'явилися на Землі. У стрічці також зіграли Джимон Хунсу, Алекс Вульф і Деніс О'Хар.

"ComicBook.com" відзначив: "A Quiet Place: Day One вражає. Тут може бути менше апокаліптичного хаосу, ніж я очікував, але людська історія, що розгортається тут, одночасно жахлива і прекрасна. Лупіта Ньонго і Джозеф Квінн - чудові. Чудові нові відомості зі світу фільму, і кішка зіграла ключову роль".

"Навіть у хаосі A Quiet Place: Day One точно відображає Нью-Йорк завдяки вдалому використанню міської архітектури і культури", - додає ведучий Xero Gravity з Blerdy Massacre. "Емоційна і неймовірно людяна історія відокремлює її від попередників слугуючи одою до торжеств, стійкості та гідності міських темношкірих жінок".

Джерело: Gamesradar