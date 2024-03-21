sonyazhytkova .21 марта, 2024 5

Самюел Л. Джексон і Венсан Кассель об'єднують зусилля, щоб вийти на слід серійного вбивці у трейлері нового трилера "Damaged".



Фільм вийде в прокат у кінотеатрах та на запит у цифрових платформах з 12 квітня. Цей захопливий кримінально-нуар трилер - результат роботи талановитого режисера Террі МакДона, відомого своїми роботами над "Втечею від закону" і "Кращим адвокатом Сол Гудманом". Стрічка розповідає історію детектива поліції з Чикаго, який вирушає до Шотландії, прагнучи розкрити серію жорстоких злочинів. Які стають особистими для нього, оскільки одним із них є вбивство його коханої дівчини, що сталося кілька років тому.

У цьому захопливому трилері Самюел Л. Джексон і Венсан Кассель грають ролі двох детективів із складними минулими, які намагаються зупинити безжалісного серійного вбивцю, перш ніж він знову вчинить злочин.

Режисер Террі МакДона, відомий своїми роботами над "Втечею від закону" і "Вбивством Єви", представляє "Damaged" за сценарієм Пола Аніелло, Коджі Стівена Сакаї та Джанні Капальді. Фільм зібрав у своєму складі зірковий акторський склад, у тому числі номінанта на "Оскар" і голлівудську ікону Самюела Л. Джексона разом зі зіркою "Східних обіцянок" та "Борнівської ідентичності" Венсаном Касселем. До інших учасників акторського складу входять Джанні Капальді, Лора Хеддок, Джон Ганна, Кеті Дікі та Брайан Маккарді.

Джерело: Мovieweb