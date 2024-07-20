sonyazhytkova .20 июля, 2024 5

Проєкт був анонсований ще у 2020 році. Хоча більшість уваги була прикута до майбутнього фільму "Чужий: Ромул", фанати з нетерпінням чекали подробиць про телевізійний серіал.

В інтерв'ю для The Hollywood Reporter Ной Хоулі, творець серіалів "Фарго" та "Легіон" на каналі FX, повідомив, що новий серіал отримав назву "Чужий: Земля". Зйомки стартували у 2023 році, але були затримані через літні страйки WGA та SAG-AFTRA. Наразі Хоулі займається монтажем серіалу і впевнений, що глядачам він сподобається:

"Я в процесі пост-продакшну, працюю над монтажем, і, звичайно, велика частина роботи пов'язана з візуальними ефектами, що вимагає часу. Але я надзвичайно задоволений тим, що ми зняли. Якщо люди хотіли серіал на основі світу 'Чужого', думаю, я дам їм щось особливе".

Головні ролі у серіалі виконують Сідні Чендлер, Алекс Лоутер та Ессі Девіс. Тимоті Оліфант з "Правосуддя" грає роль синта, яка є традиційною для кожного проєкту "Чужий". Здатність Хоулі перетворювати відомі проєкти, такі як "Фарго" та "Люди Ікс", на успішні телевізійні серіали, безсумнівно, викликає ентузіазм у фанатів. Завдяки "Чужий: Земля" та "Чужий: Ромул" науково-фантастична франшиза має потенціал повернути свою колишню славу.

Джерело: Мovieweb