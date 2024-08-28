sonyazhytkova .28 августа, 2024 4

Apple TV+ випустив трейлер майбутньої серії "La Maison", який наповнений захоплюючими драматичними подіями.

Десятисерійний серіал переносить нас у блискучий світ високої моди Парижа, де за кулісами розгортається боротьба двох суперечливих і впливових родин за владарювання. Трейлер розпочинається з вражаючої цитати головного героя Вінсента Леду: "Бути присутнім на власних похоронах – це як найграндіозніше модне шоу".

Сюжет починається з того, що один з модних будинків опиняється в центрі скандалу після публікації вірусного відео, на якому зірковий дизайнер Леду (Ламбер Вільсон) залишає свій легендарний дім haute couture LEDU, ставлячи його існування під загрозу. Колишня муза Вінсента, Перле Фостер (Амірa Казар), об'єднується з перспективною дизайнеркою Паломою Кастель (Зіта Ганро) для порятунку і відновлення будинку, тоді як безжальна CEO потужної групи Rovel, Діана Ровель (Кароль Букет), розгортає кампанію, щоб захопити свій найбажаніший трофей – Maison LEDU.

До складу акторів увійшли Ламбер Вільсон, Амірa Казар, Кароль Букет, Зіта Ганро, П'єр Деладоншамп, Антуан Ренар, Анн Консігні, Флоренс Луаре Кай та Джі-Мін Парк.

Проєкт, заснований на оригінальній ідеї Алекса Бергера, який також є виконавчим продюсером, створено шоураннерами Хосе Кальтаґіроне та Валентином Мільвіль. Режисерами є Фабріс Гобер ("Відроджені") і Даніель Гру ("Люпін").

Прем'єра серіалу на Apple TV+ відбудеться 20 вересня, і глядачі зможуть насолодитися відразу двома серіями.

Джерело: Deadline