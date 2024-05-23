sonyazhytkova .23 мая, 2024 14

Шоураннером нової серії буде Террі Маталас, відомий своєю роботою над телешоу "Зоряний шлях: Пікар". Прем'єра запланована на 2026 рік.

Подробиці про новий серіал поки що залишаються в таємниці, але відомо, що проєкт перебував у розробці на Disney+ з 2022 року. Очікується, що сюжет буде зосереджений на Віжені, який намагається відновити свої спогади та людяність. Існує можливість, що у серіалі також з'явиться Ванда Максимофф (Елізабет Олсен), враховуючи тісний зв'язок між цими персонажами у кіновсесвіті Marvel.

Після того, як Віжен був убитий Таносом у фільмі "Месники: Війна нескінченності" 2018 року, він двічі повернувся у 2021 році в серіалі "Ванда/Віжен".

Новий спін-офф неофіційно називається "Білий Віжен", за останньою версією персонажа. В кінці восьмого епізоду "Ванда/Віжен" Білий Віжен був створений організацією S.W.O.R.D., яка відновила тіло Віжена та відправила його на місію знищити Ванду та її "умовного" Віжена.

Два герої мали епічну битву у фінальному, дев'ятому епізоді серіалу. "Умовний" Віжен сканував спогади Білого, пробудивши всі моменти звичайного Віжена у MCU до його знищення Таносом. У момент прозріння Білий Віжен заявив: "Я Віжен", після чого зник у небі, що стало натяком на можливий спін-офф.

Маталас відомий як творець та шоураннер/режисер критично визнаного серіалу про подорожі у часі "12 мавп" для Universal Cable Productions. Останнім часом він працював шоураннером та режисером третього сезону "Зоряний шлях: Пікар".

Джерело: Deadline