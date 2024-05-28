sonyazhytkova .28 мая, 2024 7

Драматичне шоу у якому головну роль виконує Колін Фаррелл, транслюватиметься на платних телеканалах у Великобританії, Ірландії, Німеччині, Швейцарії, Австрії та Італії одночасно з його виходом на Max.

Прем'єра серіалу, створеного Лорен ЛеФранк, запланована на кінець цього року на Max. Фаррелл повертається до ролі гангстера з Ґотема, яку він виконав у фільмі "Бетмен" Метта Рівза. У телешоу також знімаються Крістін Міліоті, Рензі Феліз, Майкл Келлі, Шорех Агдашлу, Дейрдре О'Коннелл, Кленсі Браун та Майкл Зеген.

Прем'єра відбудеться восени на платформах Max, Sky Atlantic та Sky Now.

Серіал "Пінгвін" базується на персонажах, створених Бобом Кейном та Біллом Фінгером для DC. Виробництвом займаються 6th & Idaho Productions Метта Рівза та Dylan Clark Productions у співпраці з Warner Bros. Television. Виконавчими продюсерами виступають Метт Рівз, Ділан Кларк, Колін Фаррелл, Білл Карраро та Деніел Піпскі. Лорен ЛеФранк є сценаристом і шоураннером, а Крейг Зобель знімає перші три епізоди.

Джерело: Deadline