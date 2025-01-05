sonyazhytkova .5 января, 2025 13

Що ховається за ідеальним фасадом квітучого раю? Інтригуючий трейлер нової драмедії "Grosse Pointe Garden Society", створеної Дженною Банс ("Good Girls") та Біллом Кребсом.



"У садовому клубі вам не розкажуть одного: щоб щось виростити, щось мусить загинути", – інтригує трейлер, переходячи до шокуючої репліки: "Не віриться, що ми закопуємо тіло".

Сюжет серіалу зосереджений на чотирьох членах заміського садового клубу: Берді (Мелісса Фумеро), Аліс (Анна-Софія Робб), Бретт (Бен Раппапорт) і Кетрін (Ейжа Наомі Кінг). Їхні життя переплітаються через скандали, інтриги та спільний секрет – убивство, про яке всі воліють мовчати. Під ідеальним фасадом доглянутого саду ховаються темні правди, що поступово руйнують їхню ілюзію досконалості.

У серіалі також зіграли Александр Ходж, Ненсі Тревіс, Метью Девіс і Фелікс Вульф.

За атмосферою "Grosse Pointe Garden Society" дуже нагадує культових "Відчайдушних домогосподарок" із їхніми загадковими злочинами та прихованими таємницями передмістя.

Прем'єра серіалу відбудеться у неділю, 23 лютого, на NBC.

Джерело: Deadline