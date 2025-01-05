Що ховається за ідеальним фасадом квітучого раю? Інтригуючий трейлер нової драмедії "Grosse Pointe Garden Society", створеної Дженною Банс ("Good Girls") та Біллом Кребсом.
"У садовому клубі вам не розкажуть одного: щоб щось виростити, щось мусить загинути", – інтригує трейлер, переходячи до шокуючої репліки: "Не віриться, що ми закопуємо тіло".
Сюжет серіалу зосереджений на чотирьох членах заміського садового клубу: Берді (Мелісса Фумеро), Аліс (Анна-Софія Робб), Бретт (Бен Раппапорт) і Кетрін (Ейжа Наомі Кінг). Їхні життя переплітаються через скандали, інтриги та спільний секрет – убивство, про яке всі воліють мовчати. Під ідеальним фасадом доглянутого саду ховаються темні правди, що поступово руйнують їхню ілюзію досконалості.
У серіалі також зіграли Александр Ходж, Ненсі Тревіс, Метью Девіс і Фелікс Вульф.
За атмосферою "Grosse Pointe Garden Society" дуже нагадує культових "Відчайдушних домогосподарок" із їхніми загадковими злочинами та прихованими таємницями передмістя.
Прем'єра серіалу відбудеться у неділю, 23 лютого, на NBC.
Джерело: Deadline