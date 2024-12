sonyazhytkova .5 декабря, 2024 6

У культових фільмах роль Снейпа, складного і суперечливого антагоніста, належала покійному Алану Рікману. Очікується, що цей персонаж знову стане ключовим у новій адаптації.

HBO розглядає можливість запросити британського актора Паапу Ессієду на роль загадкового Северуса Снейпа у майбутньому серіалі за мотивами "Гаррі Поттера". Ессієду, відомий за серіалами "Я можу знищити тебе" та "Проєкт 'Лазар'", є номінантом престижних премій BAFTA та Emmy. Серед його останніх проєктів — шостий сезон "Чорного дзеркала", вистава "The Effect" у Національному театрі, а також різдвяна комедія "The Genie" від Universal. Крім того, актор завершив зйомки у драмі "The Outrun" із Сіршою Ронан.

Паралельно обговорюється імовірне призначення на роль Альбуса Дамблдора. Серед претендентів згадують Марка Стронга та Марка Райленса. HBO також підкреслює намір зробити акторський склад різноманітним, наслідуючи приклад театральної постановки "Гаррі Поттер і прокляте дитя".

Розробка серіалу активно триває. Сценарій курує Франческа Гардінер, яка також є виконавчим продюсером проєкту. Режисером кількох епізодів виступить Марк Мілод. До творчої команди приєдналися сценаристи, відомі своєю роботою над такими проєктами, як "Вбиваючи Єву" та "Briarpatch". Серед продюсерів серіалу — авторка оригінальних книг Джоан Ролінґ та Девід Гейман, який працював над культовими фільмами франшизи.

