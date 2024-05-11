sonyazhytkova .11 мая, 2024 11

Нарешті настав час познайомитися з П'ятнадцятим Доктором! Нова частина легендарного науково-фантастичного шоу "Доктор Хто", яка створена шоураннером Расселом Т. Девісом, ще не вийшла в ефір, проте вже зібрала захоплюючі відгуки та 100% рейтинг на Томатометрі.

Чотирнадцятий сезон, що вважається першим сезоном "Доктора Хто", здобув надзвичайно високі оцінки – 100% на Rotten Tomatoes, що безумовно робить його ідеальним. Хоча фанати ще не мали можливості насолодитися новими пригодами з ТАРДІС Девіса, критики, які вже бачили шоу, висловлюють захоплення головною роллю Нкуті Гатва у виконанні Доктора.

Ед Пауер з Independent визнав, що Нкуті Гатва вже на старті ідеально втілює образ Доктора, захоплюючи глядачів своєю мега харизмою, тоді як Аніта Сінгх з The Telegraph відзначила, що саме він є головною перлиною нового "Доктора Хто". Інші критики, такі як Рубен Барон з Looper та Кейлі Дрей з AV Club, підкреслили веселощі та неповторну атмосферу, які Девіс відновив у серіалі, а рецензент зазначив, що шоу не лише привертає увагу нових глядачів, а й розширює межі жанру.

Нкуті Гатва знову з'явиться у ролі П'ятнадцятого Доктора, а Міллі Гібсон виконає роль його надійного компаньйона, Рубі Санді. Пару вперше побачили у довгоочікуваному різдвяному спеціалі 2023 року. Хоча офіційного опису сезону ще немає, з трейлера стало відомо, що дует подорожує в часі та просторі, від епохи Регенсі до 60-х років та навіть у космосі.

Прем'єра першої частини "Доктора Хто" відбудеться одночасно на BBC iPlayer 11 травня у Великій Британії та на Disney Plus у всьому світі 10 травня, як подвійний епізод. Подальші серії будуть виходити щотижня.

Джерело: Gamesradar