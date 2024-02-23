sonyazhytkova .23 февраля, 2024 7

Підписавши нову угоду з мережею, режисерка привнесла в серіал новий рівень успіху, який перевершив навіть дебютний сезон десять років тому.

"Нічна країна" зацікавила 12,7 мільйонів глядачів на різних платформах. Її фінал зібрав 3,2 мільйона глядачів на HBO і Max. Режисерка Ісса Лопес поділилася радістю від успіху проєкту, визнавши підтримку HBO і можливість створити нову інкарнацію "Справжнього детектива", вона визнала, що це для неї мрія, яка збулася.

З такою сильною реакцією глядачів не дивно, що HBO хоче, щоб Лопес продовжила свою подорож у цій франшизі. Віце-президентка з програмування HBO Франческа Орсі сказала:

"Ісса Лопес - це той неповторний талант, який безпосередньо відображає творчий дух HBO. Вона відповідально керувала зйомками 'Справжнього детектива: Нічна країна' від початку до кінця, ніколи не відступаючись від своєї власної визначної візії, та надихала нас своєю стійкістю як за кадром, так і перед камерою. Разом з бездоганними виступами Джоді та Калі, вона зробила цю частину франчайзу величезним успіхом, і ми такі щасливі мати її у нашій родині".

Джерело: Мovieweb