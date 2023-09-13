Таня Гончаренко .13 сентября, 2023 10

Не встиг вийти довгоочікуваний приквел фільму «Чарлі та шоколадна фабрика» на великі екрани, а режисер вже порадував шанувальників продовженням. І зауважив, що це може бути тільки початок подорожі у солодкий світ Вонки, разом з новим головним героєм Тімоті Шаламе.

Сюжет фільму «Вонка» розгортається за декілька років, до сюжету інших фільмів. Стрічка розповість історію молодого дослідника до відкриття відомої на весь світ шоколадної фабрики та розкриє секрет знайомства з маленькими Умпа-Лумпами, які згодом стануть його вірними помічниками.

Після того, як Джин Вайлдер зіграв ексцентричного персонажа у 1971 році, а Джонні Депп зробив те ж саме, під керівництвом Тіма Бертона у 2005 році, настала черга молодого актора Тімоті Шаламе втілити головного героя. Режисер Пол Кінг наголосив, що Тімоті – ідеально підходить на роль

Віллі Вонки.

Також режисер відмитив, що цей фільм може стати одним з найуспішніших для студії у цьому році. І якщо все пройде добре з приквелом, він може стати новою франшизою для компанії.

"Я б точно хотів зробити більше. Провести більше часу в цьому світі. Та показати ще більше пригод Віллі Вонки», - сказав Кінг.

Фільм вийде у великий прокат 15 грудня 2023 року.