sonyazhytkova .17 марта, 2025 2

Бабак Анварі підтвердив, що працює над новою стрічкою у всесвіті "Монстро" (ориг. "Cloverfield"), який має стати прямим продовженням оригінального фільму 2008 року від Метта Рівза.

Під час SXSW-прем'єри його нового фільму "Hallow Road", Анварі розповів, що команда проєкту тримає деталі в секреті, але глядачів очікує щось справді вражаюче.

"Нажаль, не можу поділитись подробицями, бо наша команда дуже секретна, що цілком зрозуміло. Але будьте впевнені: це буде щось приголомшливе", — зазначив Анварі.

Деталі сюжету тримаються в таємниці, але вже відомо, що сценарій пише Джо Бартон, а серед продюсерів чимало знайомих імен: Дж. Дж. Абрамс, Ханна Мінгелла, Джон Коен та інші.

Всесвіт "Кловерфілда" розширюється вже не вперше. Після успіху першої частини вийшли "Кловерфілд.10" (в 2016 році) та "Парадокс Кловерфілда" (в 2018-му). А що якщо цього разу франшиза підготувала щось вдвічі більш жахаюче?

Джерело: Deadline