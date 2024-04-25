sonyazhytkova .25 апреля, 2024 4

New York Times опублікував відео аварії, яка сталася 20 квітня, коли броньований автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою та перекинувся після з'їзду з дороги. В результаті двоє людей потрапили до лікарні, а кілька інших отримали поранення.

На відеозаписі, оприлюдненому Таймс, можна побачити, як броньоване авто наближається до вантажівки, а потім раптово змінює курс руху, в'їжджаючи в неї. Це призвело до зіткнення обох транспортних засобів. Після цього броньоване авто перекинулось на вантажівку, обидві машини повністю перевернулися, перш ніж повернутися у звичний стан. Відео закінчується зображенням людини, що безжиттєво висить з дверей броньованого автомобіля. Точна причина аварії поки не встановлена, але звіти натякають на те, що вантажівка повинна була зіткнутися з автомобілем у рамках сценарію. Організація OSHA та Міжнародний альянс театральних та сценічних працівників розслідують подію.

"20 квітня на зйомках 'Вантажівки' під час репетиції другого епізоду виникла аварія. Нажаль, сцена не пройшла як заплановано, і кілька членів екіпажу отримали травми в результаті", - заявив голова студії Amazon MGM у вівторок. "Ми продовжуємо збирати факти про те, що сталося та чому, але наші думки перш за все з тими, хто відновлюється. Безпека всього екіпажу та акторів - наш пріоритет, і ми продовжуватимемо наполягати на найвищих стандартах безпеки під час зйомок. Усі заходи безпеки були переглянуті перед початком та контролювалися під час процесу".

Джерело: Deadline