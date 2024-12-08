sonyazhytkova .8 декабря, 2024 6

Тизер довгоочікуваного приквелу був представлений на панелі фестивалю CCXP у Сан-Паулу за участю головних акторів: Патріка Гібсона, Крістіана Слейтера, Моллі Браун, Сари Мішель Геллар і Патріка Демпсі. Прем'єра серіалу відбудеться 13 грудня на Paramount+.



Капітан Спенсер нещодавно прийняв до лав поліції Декстера Моргана (Патрік Гібсон), другого представника родини Морганів, який йде по стопах свого батька, Гаррі Моргана (Крістіан Слейтер). Для фанатів оригінального "Декстера" це вже знайоме оточення, адже в майбутньому до поліції приєднається і Дебра Морган, хоча до цього ще далеко. Наразі Декстер проходить стажування у відділку, працюючи поруч з новими колегами Вінсентом Масукою (Алекс Шіміцу) та Енджелом Батістою (Джеймс Мартінез). Важливо відзначити, як робоче місце, де він починав свою кар'єру, залишатиметься його домівкою навіть у дорослому віці — хоча, хто знає, може він все ж вирішить змінити професію на лісоруба.

Капітан Спенсер має чітку мету, і хоча Гаррі Морган був улюбленцем у колективі, Декстера чекають серйозні випробування. Йому потрібно поєднати дві свої пристрасті, не потрапивши в поле зору правоохоронців. Ми вже знаємо, чим усе закінчиться, але тепер маємо шанс побачити, як це все почалося.

Гібсон, Мартінез і Шіміцу вдало передають атмосферу оригінальних персонажів, додаючи свої особливості, що надає серіалу свіжості без відчуття банальної копії. А озвучка Майкла С. Холла як оповідача — це справжній шедевр.

"Dexter: Original Sin" — приквел до культового серіалу, що розгортається у Маямі 1991 року. Молодий Декстер (Гібсон) переходить від студента до серійного вбивці, коли його темні бажання стають непереборними. Під керівництвом батька Гаррі (Слейтер) він створює Кодекс, який дозволяє йому знаходити й усувати злочинців, не потрапляючи в поле зору поліції. Для Декстера, який лише починає стажування у відділі криміналістики, це стане справжнім випробуванням.

Джерело: Deadline