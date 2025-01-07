sonyazhytkova .7 января, 2025 12

Весна вже на порозі, а разом із нею — другий сезон хітового серіалу "Останні з нас", який стартує у квітні на платформі Max. У новому тизері, творці показали кілька знакових персонажів із гри, серед яких Еббі, Діна та Ісаак Діксон.

Напруженість панує в кожному кадрі. Еббі (Кейтлін Девер) рухається темним коридором під звуки сирен, насторожено стискаючи зброю, а в іншому епізоді її охоплює горе біля могили. Цей персонаж відомий своїм складним минулим і прагненням до помсти, що ставить її у протистояння з Еллі.

Еллі (Белла Рамзі) також з'являється в кінцівці тизера, проходячи тим самим коридором із пістолетом у руках. Щасливі моменти, як-от її танець із Діною (Ізабела Мерсед), швидко змінюються на небезпечну втечу від заражених. Діна в серіалі постає як вільнолюбна й харизматична героїня, яка відіграє важливу роль у житті Еллі.

Ісаак Діксон (Джеффрі Райт), очільник міліції, зображений у теплі багаття, тоді як повернення Джоела Міллера (Педро Паскаль) підкреслюється його зворушливими емоціями.

Другий сезон також поповниться новими обличчями, серед яких Кетрін О’Гара, Денні Рамірес, Таті Ґабріель, Янг Мазіно, Аріела Барер і Спенсер Лорд.

Шанувальники серіалу вже рахують дні до квітня, коли історія набуде нових несподіваних поворотів.

Джерело: Deadline