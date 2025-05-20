sonyazhytkova .20 мая, 2025 7

Universal Pictures презентували свіжий тизер "Світу юрського періоду: Відродження" (Jurassic World: Rebirth), і цього разу він влучає просто в серце фанатів: глядачам показали адаптацію легендарної сцени з роману Майкла Крайтона, яку так і не включили у фільм "Парк Юрського періоду" 1993 року.

У новому тизері команда дослідників спускається річкою на моторному човні — але мирна подорож миттєво перетворюється на жахливу пастку. З густого туману виринає Тиранозавр і з нищівною силою атакує судно, перекидаючи його в одну мить. Вижити в цій запеклій сутичці — майже неможливо, адже хижак починає безжальне полювання. Ця сцена — давній задум творців, що нарешті дістався до екрану, і виглядає вона по-справжньому приголомшливо: з напругою, що не відпускає до останньої секунди.

"Світ юрського періоду: Відродження" розгортає сюжет навколо Зори (Скарлетт Йоганссон), палеонтолога Генрі Луміса (Джонатан Бейлі) та капітана корабля Дункана Кінкейда (Махершала Алі), які вирушають на ізольований острів, де колись знаходилась лабораторія першого парку. Їхня місія — зібрати ДНК, яка, за словами трейлера, "може врятувати життя". Але на них чекають динозаври, які виявилися занадто небезпечними навіть для оригінального парку — і всі ці роки жили у дикій самотності...

Режисером нової частини став Гарет Едвардс ("Годзілла", "Зетта"), а в кінотеатри "Світ юрського періоду: Відродження" вийде вже 3 липня.

На цей раз повернення до парку — не лише ностальгія, а й боротьба за виживання. Бо коли старі страхи оживають у новому вигляді, єдина надія — це втекти... або перехитрити Тиранозавра.

Джерело: Gamesradar