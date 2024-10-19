sonyazhytkova .19 октября, 2024 7

Трейлер відкривається сценою, де Якудза буквально падає з неба на Готем, викликавши феномен, відомий як "ямокасо". Пізніше над містом з’являються японські острови, а також персонажі Ліги справедливості.

Цей фільм є продовженням "Бетмен: Ніндзя" 2018 року, де родина Бетмена опинилася у феодальній Японії. Режисер Джунпей Мізусакі знову бере на себе керівництво проєктом, працюючи разом із Сіндзі Такагі.

Але це не єдиний проєкт про Бетмена, що готується до релізу. Нещодавно анонсували анімаційний фільм про Робінів Діка Грейсона та Джейсона Тодда — майбутніх Найтвінга та Червоного Капюшона. Крім того, в планах є фільм "Сміливий і відважний", який стане частиною першої глави DCU під назвою "Боги та монстри". Також триває розвиток всесвіту Мета Рівза, де в даний час виходять нові епізоди "Пінгвіна", а "Бетмен 2" вже на горизонті.

"Batman Ninja vs. Yakuza" буде доступний у цифровому форматі та на Blu-ray у 2025 році. Це обіцятиме ще більше захоплюючих моментів для шанувальників Бетмена, які не можуть дочекатися нових пригод у світі героїв та лиходіїв.

Джерело: Gamesradar