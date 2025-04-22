sonyazhytkova .22 апреля, 2025 12

Amazon та MGM Studios презентували фінальний трейлер "Аудитора 2" — продовження хіта 2015 року від режисера Гевіна О’Коннора та Бена Аффлека. На шляху до цієї прем’єри минуло майже десять років, і за цей час фільм встиг обрасти легендами та очікуваннями. І, схоже, виправдовує їх із запасом.

У новій частині Гевін О’Коннор уперше в своїй кар’єрі взявся за сиквел, об’єднавшись із Аффлеком втретє після спортивної драми "Шлях назад". Цього разу вони підключили ще й Джона Бернтала, який повертається до ролі Бракстона, брата головного героя — загадкового бухгалтера і не менш загадкового кілера, Крістіана Вулфа.

Фінальний трейлер — короткий, динамічний і насичений адреналіном. Серед вибухів, погонь і стрілянини є місце і для гумору, який народжується в крутій взаємодії між братами. Критики вже встигли відзначити енергійну "хімію" між Аффлеком і Бернталом, яка тепер стала центральною темою продовження.

До акторського складу повернулася також Синтія Аддай-Робінсон у ролі агентки Міндіни — тепер її роль значно розширена. А от персонаж Дж. К. Сіммонса відійшов у тінь, поступившись місцем новачкам, серед яких — Денієла Пінеда.

Хоча сюжетна канва з міжнародною злочинністю поки залишається таємницею, головний фокус — на непростих братніх стосунках. У першій частині вони билися на смерть, не знаючи, що є родичами. У сиквелі ж їхня історія розкриється ширше — з усіма шрамами минулого, складними виборами та спільними кулями на двох.

Ще одна цікава трансформація — тональність фільму. Якщо перший "Аудитор" був більш похмурим і самотнім, то продовження — легше, жвавіше і часом навіть дотепне. А Крістіан Вулф у новій компанії — не лише небезпечний, а ще й... трохи веселий.

Гевін О’Коннор вже натякає на третю частину, тож якщо "Аудитор 2" рвоне в прокаті, попереду — ще більше вибухів, братських драм і божевільних розбірок. А поки — заряджайте трейлер і готуйтеся до повномасштабного кінобухгалтерського екшену.

Джерело: Мovieweb