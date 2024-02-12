sonyazhytkova .12 февраля, 2024 14

У цьому трейлері стає відомо про нову назву стрічки, а також про невеличку зустріч з Вольверіном.

Чекати на вихід фільму можна до липня, коли Райан Рейнольдс у ролі Дедпула об'єднає свої сили з Хью Джекманом, який зіграє Вольверіна. Це об'єднання персонажів обіцяє не лише нові пригоди, а й важливі зміни в історії кінематографічного всесвіту Marvel.

Режисером фільму став Шон Леві за сценарієм команди письменників Ретта Ріса і Пола Верніка, а також Зеба Веллса, Райана Рейнольдса і самого Леві. У третьому фільмі серії Дедпул знову зіграє Райан Рейнольдс, а Хью Джекман повернеться до ролі Вольверіна. Крім того, у стрічці знову з'являться інші актори з попередніх частин, зокрема Морена Баккарін, Бріанна Хілдебранд, Леслі Уґгемс, Каран Соні і Стефан Капічіч.

Також очікується, що Deadpool 3 буде насичений камео, оскільки Дедпул і Вольверін вирушать у місію по мультивсесвіту. Серед чуток про можливу появу - Дженніфер Гарнер у ролі Електри Натчіос, Хеллі Беррі у ролі Шторм, Бен Аффлек у ролі Дердевіла та багато інших.

Крім того, актори Емма Коррін з серіалу "Корона" і Метью Макфадін з "Династії" отримали ролі в фільмі, а також з'явиться персонаж Догпул, якого зіграє собака Пеггі.

Джерело: Мovieweb