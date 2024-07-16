sonyazhytkova .16 июля, 2024 0

За десять днів до вибухової прем'єри фільму режисера Шона Леві, "Дедпул і Росомаха", з'явився новий трейлер.

Під супровід пісні Тоні Базіл "Hey Mickey", один з перших кадрів трейлера демонструє червоні чоботи загадкової Леді Дедпул, піднімаючись до її пояса та показуючи кінчики світлого волосся, не розкриваючи її обличчя. Після появи першого кадру ніг нової героїні в іншому тизері, багато хто припускає, що роль грає дружина Раяна Рейнольдса, Блейк Лайвлі. Інші вважають, що це Тейлор Свіфт, яку шанувальники хотіли б побачити в ролі Даззлер у фільмі.

У трейлері також з’являються короткі кадри Ковбоя Дедпула, а Вейд вітає собаку з виряченими очима як нового партнера у своїй команді з Росомахою.

Ретт Різ, Пол Вернік, Зеб Веллс, Рейнольдс і Леві працювали над сценарієм третього фільм про екстравагантного героя MCU - Дедпула.

Ми вже не дочекаємося прем'єри стрічки "Дедпул і Росомаха", яка відбудеться 26 липня.

Джерело: Deadline