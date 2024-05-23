sonyazhytkova .23 мая, 2024 7

На Prime Video вийшов перший трейлер стрічки "Я - Селін Діон", прем'єра якого запланована на 25 червня.

Режисеркою стрічки виступила номінантка на премію "Оскар" Айрін Тейлор. Фільм пропонує відвертий та чесний погляд на життя легендарної співачки, яка бореться з серйозною хворобою. Документальна картина висвітлює музику, що супроводжує її життя, і демонструє незламність людського духу.

Продюсерами фільму стали Стейсі Лортс, Том Маккей, Джулі Бежей Серо та Айрін Тейлор. Виконавчими продюсерами є Дейв Плател, Дені Савідж, Шейн Картер і Крістa Вегенер.

"Я - Селін Діон" представлений студією Amazon MGM Studios та є продукцією Vermilion Films у співпраці з Sony Music Vision і Sony Music Entertainment Canada.

Джерело: Deadline