sonyazhytkova .10 апреля, 2024 3

Ця науково-фантастична стрічка розповідає історію чоловіка, який помирає знову і знову.

"Цифра вказує на кількість його смертей. Я вбив його ще десять разів", - жартував Бонг, збираючи сміх залу. "Це фільм наукової фантастики, але водночас - це людська історія".

Трейлер фільму, який був представлений на CinemaCon, досі не був показаний за його межами, супроводжувався музикою Френка Сінатри, що створило атмосферу легкості навіть у відверто насильницьких сценах, таких як втрата руки Міккі та його опускання в рідинний метал (з його згодою).

"Міккі 17" викликав великий інтерес, оскільки є наступною роботою Бонга після переможного фільму "Паразити". Проте, довгий час очікування перед випуском першого трейлера став причиною збудження серед шанувальників. Затримки в постпродакшні призвели до перенесення прем'єри з березня 2024 на січень 2025 року, викликаючи питання, чому стрічка не виходить у конкурентний сезон нагород. Участь акторів таких як Марк Руффало, Стівен Єун, Наомі Екі та Тоні Коллетт зробила картину ще цікавішою. Роберт Паттінсон, який має партнерські відносини з студією Warner Bros, зазначив, що сценарій Бонга вражає своєю оригінальністю та гумором, відмінними від усього, що він коли-небудь читав.

Фактично, Роберт Паттінсон грає у фільмі двох персонажів - Міккі 17 та Міккі 18, які, незважаючи на генетичну ідентичність, мають різні характери. Актор описує Міккі 17, як стурбованого, але задоволеного тим, що є частиною команди, тоді як Міккі 18 він порівнює зі "злим братом", який "вийшов із-під контролю".

Джерело: Нollywoodreporter