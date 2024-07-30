sonyazhytkova .30 июля, 2024 7

MAX представив епічний трейлер останньої серії приквелу "Гри Престолів", який обіцяє заоплюючу розв'язку та справжню війну драконів.

"Дракони танцюють, а люди мов пил під їхніми лапами", - похмуро попереджає Крістон Коул. "Ми крокуємо до нашого знищення". У трейлері видно, як зелена армія вирушає у похід разом з Даероном Таргарієном та його драконом Тессаріоном, тоді як Рейніра, одягнена у золоту корону, збирає своїх драконячих вершників.

У Королівській Гавані Еймонд намагається переконати Хелаену взяти участь у війні на її драконі Дрімфайрі, а сам він разом з Вагаром, здається, спалює село. У трейлері також показані кораблі, що вирушають у море, і, звісно, безліч драконів.

Серіал вже підтверджено на третій сезон, тож фінал другого сезону має підготувати глядачів до майбутніх подій. Шоураннер Раян Кондал зазначив, що метою є розпочати та завершити сезон яскраво, при цьому розвиваючи персонажів так, щоб кожна частина приносила нові враження. Важливо не повторюватися, щоб кожен рік пропонувати глядачам новий напрямок для історії.

Фінальна серія "Дому Драконів" буде доступна на HBO вже 4 серпня.

Джерело: Gamesradar