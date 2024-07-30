sonyazhytkova .30 июля, 2024 8

Трейлер відкриває глядачам перші сцени серіалу, заснованого на популярній франшизі SEGA, обіцяючи незабутню та оригінальну сюжетну лінію.

До акторського складу приєднався Кенто Каку, який зіграє роль Акіри Нішікіями, відомого також як Нішікі, і вже прославився завдяки своїй участі у "House of Ninja". Події серіалу розгортаються в Камурочо, зосереджуючи увагу на шляхові головного героя Казуми Кірю та його еволюції через оригінальний сценарій.

Режисер проєкту — Масахару Таке, а роль Казуми Кірю виконуватиме Рьома Такеучі.

Серіал охоплює важливі моменти 1995 і 2005 років, досліджуючи життя друзів дитинства та наслідки рішень Казуми Кірю, безжального і неперевершеного воїна якудзи, який відзначається не лише своєю силою, а й глибоким почуттям справедливості, відповідальності та людяності.

"Like a Dragon: Yakuza" дебютує на Prime Video 24 жовтня з трьома епізодами.

Джерело: Deadline