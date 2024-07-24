sonyazhytkova .24 июля, 2024 2

В ексклюзивному трейлері сиквелу моторошного хіта Тода Філліпса ми знову бачимо похмурий Готем-сіті, психіатричну лікарню Аркхем та вибухові стосунки Джокера і Гарлі Квін.

У стрічці знову з'являється Хоакін Фенікс у ролі Джокера, повертаючись до своєї знакової ролі з першого фільму. Леді Гага втілює Гарлі Квін, обіцяючи, що її версія цього персонажа буде унікальною та відмінною.

"Моя Гарлі - це щось зовсім нове та автентичне для цього фільму і його персонажів", - поділилася вона. "Я ніколи раніше не брала участі в чомусь подібному, тому це буде абсолютно новий і дуже цікавий досвід".



Крім Фенікса і Гаги, до сиквелу також повертається Зазі Бітц у ролі Софі, а до акторського складу приєднуються Стів Куган, Кетрін Кінер та Брендан Глісон.

Фільм має рейтинг R за сильне насильство, ненормативну лексику та відверті сексуальні сцени.

Хоча "Джокер 2" є фільмом DC, він не є частиною нового розділу DCU "Боги та монстри" від Джеймса Ганна та Пітера Сафрана. Замість цього він виходить як окрема історія, подібно до всесвіту Бетмена від Метта Рівза.

Тож, залишається тільки дочекатися прем'єри стрічки, яка відбудеться вже 4 жовтня.

Джерело: Gamesradar