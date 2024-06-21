sonyazhytkova .21 июня, 2024 9

Вийшов тизер-трейлер телешоу "Пінгвін", спін-оффу "Бетмена", який с перших секунд занурює нас у таємничу атомсферу підземного та злочинного міста.

Серіал розпочинається невдовзі після подій фільму 2022 року, з режисером Меттом Рівзом у ролі виконавчого продюсера.

"Пінгвін", описаний як "епічна кримінальна сага", розповідає про злет Оззі Коббла, відомого як Пінгвін, у світі організованої злочинності Готема після смерті кримінального боса Кармайна Фальконе (якого у фільмі "Бетмен" зіграв Джон Туртурро).

У новому тизері також показано конфронтацію з сином Кармайна, Альберто (Майкл Зеген), кілька напружених розмов з його дочкою Софією (Крістін Міліоті), яка також прагне влади у злочинному світі, та попередження для Оззі виконувати накази.

Разом з Фарреллом, Міліоті, Брауном і Зегеном у серіалі також зіграли- Рензі Феліз, Майкл Келлі, Шохре Агдашлу та Дейрдре О’Коннелл – і, можливо, Марк Стронг, якщо вірити коментарю його тренера.

"Пінгвін" вийде на платформі Max вже у вересні.

Джерело: Gamesradar