sonyazhytkova .14 августа, 2024 11

Науково-фантастична комедія "Omni Loop" випустила свій перший трейлер і вже отримала 100% рейтинг на Rotten Tomatoes.

Мері-Луїз Паркер виконує головну роль квантової фізикині Зої, яка, виявивши чорну діру, що розвивається в її грудях, потрапляє в часову петлю. Зої залишається лише тиждень до кінця життя, і вона неодноразово повертається в минуле, намагаючись знайти ліки. Під час цих подорожей вона знайомиться з обдарованою студенткою Паулою, яку зіграла Айо Едебірі, зірка серіалу "Ведмідь". Разом вони прагнуть не тільки врятувати Зої, але й розкрити таємниці часу.

Трейлер, який можно переглянути вище, демонструє емоційний і водночас комедійний настрій фільму, що викликало порівняння з такими стрічками, як "День бабака" та "Все завжди і водночас".

Сценаристом, режисером та монтажером фільму виступив Бернардо Брітто. "Omni Loop" був вперше показаний на фестивалі South by Southwest у 2024 році, де отримав схвальні відгуки критиків. Деймон Вайс із Deadline називає стрічку "геніальною та несподівано душевною", а Чейз Хатчінсон з Collider зазначає: "Це один із тих малобюджетних науково-фантастичних фільмів, які майстерно вплітають неймовірне в звичайне життя".



"Omni Loop" виходить у прокат 20 вересня 2024 року.