sonyazhytkova .25 октября, 2024 6

Перший трейлер телевізійного серіалу "Злі наміри" щедро наповнений відсилками до культового фільму 1999 року, який є сучасною адаптацією роману П'єра Шодерло де Лакло "Небезпечні зв’язки". Цей роман також був екранізований у фільмі 1988 року.

У серіалі "Злі наміри" події розгортаються у престижній школі Нью-Йорка, а в акторському складі можна побачити таких зірок, як Сара Мішель Геллар, Райан Філіпп, Різ Уізерспун і Селма Блер, які й досі залишаються важливими постатями в кіноіндустрії.

Новий трейлер серіалу підтверджує дату прем'єри — 21 листопада 2024 року. У ньому багато посилань на оригінал 1999 року, включаючи легендарний поцілунок і кавер на "Bittersweet Symphony" від Verve, який звучав у фіналі фільму. Серіал зберігає основну ідею оригіналу, хоча й змінює імена персонажів: зведені брат і сестра отримали нові імена — Кароліна Мертьюїл (Сара Кетрін Хук) і Люсієн Бельмонт (Зак Берджес). Важливо відзначити, що в новій версії спостерігається більш відверта сексуальна динаміка між персонажами, на яку в оригіналі лише натякали.

Фібі Фішер і Сара Гудман очолять проєкт як шоуранери та виконавчі продюсери. Ця екранізація є другою адаптацією фільму з 90-х з участю Сари Мішель Геллар, над якою працюють Фішер і Гудман; раніше вони були залучені до телевізійної версії "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", що вийшла на Amazon Prime Video у 2021 році. Чи зможе новий серіал захопити молоде покоління так само, як це вдалося оригіналу у 1999 році, покаже час.

Джерело: Мovieweb