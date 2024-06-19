sonyazhytkova .19 июня, 2024 10

Трейлер фільму "Smile 2" вже тут, і він вже вражає шаленим та таємничим маркетингом.

Оригінал, випущений у 2022 році, здобув визнання завдяки вірусній рекламі, де "прокляття посмішки" (моторошна посмішка, що вказує на одержимість) з'являлося на тлі різних подій - від спортивних ігор до новинних трансляцій. Минулого тижня було анонсовано, що сиквел піде схожим шляхом, випустивши музичне відео від артистки на ім'я Скай Райлі.

У "Smile 2" головну роль популярної співачки, виконує Наомі Скотт ("Аладдін"). Її безтурботне життя сповнене слави та багатства різко змінюється, коли вона стає свідком того, як її друг Льюїс (Лукас Гейдж) під впливом прокляття посмішки вбиває себе гантелею, передаючи прокляття їй. У трейлері також показано, як Скай починає божеволіти, постійно бачачи людей з моторошними усмішками, включаючи страшну маленьку дівчинку.

Зв'язок з першим фільмом, у якому головну роль виконувала Сосі Бейкон, ще не зовсім зрозумілий. У першій частині її персонаж, терапевтка Роуз Коттер, починає бачити моторошні видіння після свідчення жахливого самогубства пацієнтки. Вона з'ясовує, що прокляття передається тим, хто бачить самогубство іншої людини з моторошною усмішкою. Стрічка закінчується тим, що Роуз намагається зупинити демонічне прокляття, але зазнає невдачі та вбиває себе, передавши прокляття своєму колишньому партнеру Джоелу (Кайл Галлнер).

"Smile" стала хітом для Paramount у 2022 році, зібравши 217 мільйонів доларів по всьому світу при бюджеті лише 17 мільйонів. Сиквел сподівається на аналогічний успіх, і якщо судити з тепер уже більшої маркетингової кампанії, він може цього досягти.

"Smile 2" побачить світ 18 жовтня 2024 року.

Джерело: Gamesradar