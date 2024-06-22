sonyazhytkova .22 июня, 2024 7

Перший трейлер до горор фільму "MaXXXine" нарешті представлено публіці.

Ця стрічка, написана та знята режисером Ті Вестом, є третім і завершальним розділом трилогії жахів від студії A24, яка розпочалася з фільму "X" у 2022 році. Наступним вийшов приквел під назвою "Перл", знятий паралельно з першим фільмом. Виробництво "MaXXXine" стартувало в середині травня 2023 року.

Фільм повертає на екран зірку франшизи Мію Гот, яка знову порине у світ кривавого насильства в новому десятилітті. В трейлері, який представлений вище, Гот з'являється разом зі своєю партнеркою по фільму Холзі. Це подія, на яку чекали з нетерпінням, особливо після того, як A24 представила перший кадр 1 травня 2023 року.

Акторський ансамбль "MaXXXine" просто вибуховий: разом з Мією Гот та Холзі у фільмі знімалися Елізабет Дебікі, Мозес Самні, Мішель Монаган, Боббі Каннавале, Лілі Коллінз, Кевін Бейкон та Джанкарло Еспозіто. Крім того, Гот виступає і в ролі продюсера, спільно з Ті Вестом, Джейкобом Джаффке, Кевіном Туреном та Гаррісоном Крейссом.

Сюжет розгортається у Голлівуді 1980-х років. Зірка фільмів для дорослих та амбіційна актриса Максін Мінкс нарешті отримує свій шанс на великий прорив. Але таємничий вбивця, який полює на зірок Голлівуду, залишає кривавий слід, що загрожує викрити її зловісне минуле.

Очікування фанатів досягло піку, і "MaXXXine" обіцяє бути захоплюючим завершенням цієї вражаючої трилогії.

Джерело: Мovieweb