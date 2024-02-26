sonyazhytkova .26 февраля, 2024 0

Американський гігант планує показ фільму про несподіваний союз двох незнайомців на стрімінговій платформі та на лінійному каналі Cinemax у багатьох країнах з травня.

У режисерському дуеті Соломії Томашук та Юрія Дунайєва "Між нами" зіграли відомі українські акторки Анастасія Пустовіт та Ірма Вітовська у ролях Саші та Ані.

Саша - це тусовщиця, кокаїноманка, що спить зі своїм татуювальником та ховається у шафі через панічні напади. У пологовому будинку вона знайомиться з Анею - 50-річною гінекологинею з власними проблемами в шлюбі. Фільм вже отримав визнання на різноманітних кінофестивалях і незабаром буде представлений глядачам у Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Молдові (з дубляжем румунською мовою), Албанії, Болгарії та країнах Адріатики.

"У Warner Bros. Discovery є багата історія пропонування глядачам найкращого європейського контенту", - зазначила Рагнільд Торбек, вищий віце-президент з програмування та придбань, HBO Max EMEA. "Це базується на глибокому розумінні того, що кожна країна має свою унікальність. Через HBO Max ми пропонуємо місцевий контент для наших передплатників у Центральній та Східній Європі, розповідаючи найцікавіші та захоплюючі історії з їхніх міст і сіл".

Це вже другий фільм, який ліцензувався WBD для регіону від української компанії Film.UA, після "Фелікса Австрія", також відомого як "Віддана".

Джерело: Deadline