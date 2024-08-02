sonyazhytkova .2 августа, 2024 9

Новий кліп стрічки "Чужий: Ромул" пропонує напружений погляд на боротьбу Кай з жахливим ксеноморфом.

"Чужий: Ромул" розповідає про групу молодих колоністів, які зустрічаються з найстрашнішими формами життя у Всесвіті. Режисер Феде Альварес створив фільм, натхненний видаленою сценою з "Чужих" Джеймса Кемерона, що зображує молодих колоністів. Альварес вирішив показати історію з перспективи новачків у космічних умовах, щоб герої були ближчими до глядачів. Молоді персонажі, що ще не мають досвіду в космосі, змушені навчатися на ходу, зокрема, як управляти космічним шлюзом.

У фільмі "Чужий: Ромул" знімаються Кайлі Спейні, Девід Джонсон, Арчі Ренаук, Ізабела Мерсед, Спайк Фірн та Айлійн Ву. Режисерське крісло зайняв Феде Альварес, який також співавтор сценарію разом із Родо Саягесом.

Сюжет заснований на персонажах, створених Даном О'Бенноном і Рональдом Шусеттом. Продюсерами виступили Рідлі Скотт ("Наполеон"), який зняв оригінальний "Чужий" і працював над "Прометеєм" та "Чужий: Заповіт", Майкл Прус та Вальтер Хілл ("Чужий").

Джерело: Сomicbook