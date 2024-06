sonyazhytkova .21 июня, 2024 10

Стрічка вийде на великі екрани у п’ятницю, 2 січня 2026 року, а попередні покази відбудуться на Новий рік.

Компанії Atomic Monster та Blumhouse працюють над новим фільмом у всесвіті M3GAN під назвою "SOULM8TE", який обіцяє "новий технологічний поворот". Стрічка буде еротичним трилером у стилі 1990-х років.

На режисерському кріслі - Кейт Долан, відома за фільмом "You Are Not My Mother". Вона переписала оригінальний сценарій, написаний Рафаелем Джорданом ("Salvage Marines"), базуючись на історії, створеній Джеймсом Ваном, Інгрід Бісу та Джорданом.

Сюжет "SOULM8TE" розповідає про чоловіка, який купує андроїда зі штучним інтелектом, щоб впоратися з втратою недавно померлої дружини. У спробі створити справжнього розумного партнера він випадково перетворює безпечного робота-коханця на небезпечну "споріднену душу".

Продюсерами фільму стануть Джеймс Ван та Джейсон Блум, а виконавчими продюсерами – Майкл Клір та Джадсон Скотт з компанії Atomic Monster, разом з Інгрід Бісу. Проєкт очолює Алайна Гластал від Atomic Monster.

"Основною ідеєю цього фільму є дослідження відносин та самотності", - зазначила Долан. "Незважаючи на технологічний прогрес, існують незмінні людські істини, від яких не втекти, і я з нетерпінням чекаю можливості зануритися у ці глибини".

"'SOULM8TE' – це захоплююче і спокусливе доповнення до всесвіту M3GAN. Ми раді співпрацювати з Кейт, щоб оживити цю історію з її унікальним кінематографічним баченням та точкою зору", - додав Ван.

Нагадаємо, що "M3GAN" став несподіваним хітом зими 2023 року, заробивши понад $181 мільйон у світовому прокаті. Сиквел, "M3GAN 2.0", з'явиться у кінотеатрах 27 червня 2025 року, де знову зіграють Еллісон Вільямс та Вайолет МакГроу.

Джерело: Deadline