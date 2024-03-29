sonyazhytkova .29 марта, 2024 5

HBO опублікував трейлер нового шпигунського телесеріалу. У цій адаптації, заснованій на романі "The Sympathizer" В'єта Танга Нгуєна, головні ролі виконують Хоа Шуанде та Дауні-молодший.

Створений режисерами "Oldboy" Парком Чан-уком та Доном МакКелларом, міні-серіал є першою екранізацією бестселера та лауреата Пулітцерівської премії В'єт Тхань Нгуєна. Хоа Шуанде виконує роль капітана, шпигуна з Північного В'єтнаму, який долучається до армії. Після кінця війни у В'єтнамі він повератається до США, але продовжує проводити розвідку в Південному В'єтнамі та повідомляти про В'єтконг. Проте, в трейлері підкреслюють, що життя шпигуна капітана виявляється складнішим, ніж він очікував.

У новому трейлері один з численних антагоністів, виконаних Робертом Дауні-молодшим, ласкаво вітає капітана у світі шпигунства. Інший персонаж називає капітана своїм протеже, анонсуючи їхню подорож до наступної гавані під час їх від'їзду до Америки. Дауні-молодший грає декілька антагоністів у всьому серіалі, але їхні імена поки не розкриті. У головних ролях зіграли Фред Нгуєн Хан, Тоан Ле, Дуй Нгуєн, Ви ЛЕ, Алан Тронг, Ки Дуен, К'єу Чін, Марін Делтерм, Скотт Лі, Кейлі Тран, ВиВи Нгуєн та Сандра О, яка, здається, виконує роль коханої капітана.

Парк Чан-ук режисує перші три епізоди, Фернандо Мейреліс з Sugar керує четвертим епізодом, а Марк Мунден (з "Таємного саду") керує останніми трьома.

"The Sympathizer", вироблений A24 спільно з HBO, вийде на Max 14 квітня 2024 року.

Джерело: Gamesradar