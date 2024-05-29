sonyazhytkova .29 мая, 2024 11

Під час інтерв'ю акторка розповіла, чому вона не приділяла увагу тому, як сприйматиме глядач її героїню, Лі, під час зйомок нового трилера.

Фанати Ешлі Джад можуть не бути враженими її останнім персонажем, особливо на початку нового трилера від письменника і режисера Алека Тібальді, "Лазарет". У світі, що потоплений руйнівною пандемією, Лі (Джад) робить все можливе, щоб захистити своїх двох опікунок, Імоджен (Кейті Дуглас) і Мейв (Сара Піджон). Однак, як акторка, Джад не звертає уваги на привабливість її персонажа. У своєму інтерв'ю з ComicBook.com вона сказала:

"Людей, які все ще кажуть, що всі жіночі персонажі повинні бути симпатичними, потрібно соромити та зневажати".

Думка Джад може бути предметом обговорення, оскільки вона залежить від особистого погляду. Наприклад, у кіно існують важливі жіночі персонажі, серед яких виділяється Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі у фільмі "Диявол носить Прада". Хоча Міранда не приємний образ, вона привертає увагу кіноманів, особливо завдяки моментам, коли вона пишається Енді в кінці стрічки.

У контрасті до цього, пригадаємо сучасного персонажа, наприклад, Рей Скайуокер (Дейзі Рідлі) з "Зоряних війн". Від самого початку глядачі, особливо фанати, мали заклик співпереживати Рей та бачити у ній симпатичну героїню. Молода відьма Сили виросла в бідності на Якку, приєдналася до Гана Соло (Гаррісон Форд), і, нарешті, зіткнулася з різними викликами та навчилася у самого Люка Скайуокера (Марк Хемілл) перед перемогою над Імператором Палпатіном (Ієн МакДіармід) і взяттям прізвища Скайуокер.

Проте, коли мова йде про втілення Джад Лі у "Лазарет", здається, що вона віддавала перевагу підходу "Диявол носить Прада". Джад сказала у тому ж інтерв'ю:

"У процесі зйомок я виконувала різноманітні виступи, і той, який був обраний для монтажу, представляє собою серйозний, настирливий образ, який поступово змінюється. Я задоволена результатом і тим, як вийшла динаміка мого персонажа."

Джерело: Мovieweb