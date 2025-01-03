sonyazhytkova .3 января, 2025 9

"Я впораюсь", — каже Сентінео у ролі молодого адвоката ЦРУ Овена Гендрікса своєму керівнику Волтеру Найланду в новому трейлері шпигунського трилера "Новобранець". Серіал повертається на Netflix вже 30 січня.

Трейлер другого сезону "Новобранця", озвучений корейською кавер-версією хіта Green Day "American Idiot", обіцяє захоплюючу шпигунську місію в Південній Кореї. Овен Гендрікс опиняється в смертельно небезпечній ситуації, з часом усвідомлюючи, що найбільша загроза може ховатися прямо в середині його власної організації.

Керівник ЦРУ Алтон Вест (Нейтан Філліон) попереджає, що їхні найглибші таємниці можуть бути розкриті, і у Овена та його команди є лише 48 годин, щоб запобігти глобальній катастрофі. Новий персонаж, Джан Гюн Кім у виконанні Тео Ю, стане партнером Овена у небезпечній місії, створюючи яскравий і динамічний тандем, який буде не менш ефективним, ніж відомі дуети в стилі "Години пік". Як зазначається в трейлері, "рятувати світ краще разом".

Другий сезон, що складається з шести епізодів, відрізняється від першого, де їх було вісім. Окрім Ноя Сентінео, до акторського складу повертаються Арті Манн, Колтон Данн, Файвел Стюарт, Крістіан Брун, Кайла Зандер та інші. До команди приєднуються нові обличчя, зокрема Юн-А Кім, Джеймс П’юрфой і До Хьон Шін. Цей сезон обіцяє ще більше напружених моментів та інтриг, що триматимуть глядачів у напрузі.

Джерело: Deadline