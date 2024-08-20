sonyazhytkova .20 августа, 2024 5

"Y2K" – новий трейлер фільму з рейтингом R, де зірки Джейден Мартелл (серія фільмів "Воно"), Рейчел Зеглер ("Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій") та Джуліан Денісон ("Дедпул 2") грають головні ролі.

Режисером фільму є Кайл Муні, колишній учасник SNL. Сценарій написав Еван Вінтер, а події стрічки розгортаються на новорічному вечорі 1999 року. Двоє школярів (Джейден Мартелл і Джуліан Денісон) вирішують відвідати останню велику вечірку перед настанням нового тисячоліття. Але коли годинник проб'є північ, ніч стає настільки неочікувано божевільною, що перевершує всі їхні уявлення.

Трейлер під акомпанемент пісні "Tubthumping" від Chumbawamba знайомить нас з Елі (Мартелл), який закоханий у прекрасну Лору (Зеглер). Під час вечірки Елі і Денні (Денісон) бачать, як Лора цілується з іншим, а коли світло гасне, починається справжній безлад через глобальну комп’ютерну катастрофу. У трейлері можна побачити, як Tamagotchi-керований бур загрожує молодій жінці, а також полум’яні гори і зіткнення літаків через технічні збої.

До акторського складу також входять Лахлан Уотсон, Мейсон Гудінг, репер The Kid Laroi, Тім Хайдекер, Едуардо Франко, Майлс Роббінс, Фред Хечінгер і Даніель Золґадрі.

Світова прем'єра "Y2K" запланована на 6 грудня.

Джерело: Deadline