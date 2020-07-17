Студия Fox выпустила новый тизер многострадальной экранизации комикса «Новые мутанты», специально подготовленный для предстоящего конвента Comic-Con, который в этом году пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.
Конвент состоится 23 июля. На нем будут представлены новые фото- и видеоматериалы к фильму. Сама премьера по-прежнему намечена на 27 августа, но нет никаких гарантий, что релиз не будет перенесен в очередной раз.
Напомним, «Новые мутанты» — история подростков-мутантов, над которыми проводят научные эксперименты в секретной правительственной лаборатории. В режиссерском кресле находится Джош Бун («Виноваты звезды»). В ролях в числе прочих заняты Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс.