Анастасия Лях .17 июля, 2020 11

Студия Fox выпустила новый тизер многострадальной экранизации комикса «Новые мутанты», специально подготовленный для предстоящего конвента Comic-Con , который в этом году пройдет онлайн из-за пандемии коронавируса.

Конвент состоится 23 июля. На нем будут представлены новые фото- и видеоматериалы к фильму. Сама премьера по-прежнему намечена на 27 августа, но нет никаких гарантий, что релиз не будет перенесен в очередной раз.